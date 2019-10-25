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شاهد.. إجابة المستثمرين عند سؤالهم "لماذا اختارتم مصر لاستثماراتكم"
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:45 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، تقرير في رأي المستثمرين عن المناخ الاستثماري في مصر، وإجابتهم على سؤال "ليه اختارت مصر كمحطة لاستثماراتك"، لتأتي كل ردود المستثمرين مؤكدة على تحسن الوضع الاستثماري في مصر.
حيث قال النائب الاتنفيذي لمجموعة شركة العثيم بدول الخليج، إن الفرص الاستثمارية في مصر من أفضل الفرص المتوفرة على مستوى العالم، موضحا أنه عندما تبيع منتج لبلد ما تعدادها 2 مليون مختلف عن عندما تبيع لدولة تعدادها 120 مليون نسمة.
وأشاد رئيس شركة تماس الإمارات، بحجم التغيير الذي تشهده مصر في وضع البنية التحتية، وفي فكر القيادة الذي احتلف عن السنوات السابقة، لافتا إلى أن المدن الجديدة التي تنشأها الدولة تحتاج إلى تطوير وصيانة بشكل مختلف، معلقا: "مصر هى كل كاجة".
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