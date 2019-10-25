شاهد.. إجابة المستثمرين عند سؤالهم "لماذا اختارتم مصر لاستثماراتكم"

عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، تقرير في رأي المستثمرين عن المناخ الاستثماري في مصر، وإجابتهم على سؤال "ليه اختارت مصر كمحطة لاستثماراتك"، لتأتي كل ردود المستثمرين مؤكدة على تحسن الوضع الاستثماري في مصر.





حيث قال النائب الاتنفيذي لمجموعة شركة العثيم بدول الخليج، إن الفرص الاستثمارية في مصر من أفضل الفرص المتوفرة على مستوى العالم، موضحا أنه عندما تبيع منتج لبلد ما تعدادها 2 مليون مختلف عن عندما تبيع لدولة تعدادها 120 مليون نسمة.



