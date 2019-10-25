Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. إجابة المستثمرين عند سؤالهم "لماذا اختارتم مصر لاستثماراتكم"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، تقرير في رأي المستثمرين عن المناخ الاستثماري في مصر، وإجابتهم على سؤال "ليه اختارت مصر كمحطة لاستثماراتك"، لتأتي كل ردود المستثمرين مؤكدة على تحسن الوضع الاستثماري في مصر.

حيث قال النائب الاتنفيذي لمجموعة شركة العثيم بدول الخليج، إن الفرص الاستثمارية في مصر من أفضل الفرص المتوفرة على مستوى العالم، موضحا أنه عندما تبيع منتج لبلد ما تعدادها 2 مليون مختلف عن عندما تبيع لدولة تعدادها 120 مليون نسمة.

وأشاد رئيس شركة تماس الإمارات، بحجم التغيير الذي تشهده مصر في وضع البنية التحتية، وفي فكر القيادة الذي احتلف عن السنوات السابقة، لافتا إلى أن المدن الجديدة التي تنشأها الدولة تحتاج إلى تطوير وصيانة بشكل مختلف، معلقا: "مصر هى كل كاجة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستثمرين محافظات أخبار مصر

أخبار تهمك

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ ساعتين

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 6 ساعات

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 19 ساعة

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"السيسي" يستقبل رئيس شركة "جنرال إلكتريك" العالمية

السيسي يلتقي رؤساء كبرى الشركات الصينية ويشهد مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات

وزيرة الاستثمار: إزالة العوائق البيروقراطية.. وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين

برلماني: مصر تمتلك كل مقومات الاستثمار الجيد.. ولا يبقى سوى جلب الفرص

شركات البلغارية تبحث ضخ استثمارات جديدة في محور تنمية قناة السويس

"الاستثمار" تعرض الفرص الاستثمارية على كبار المستثمرين فى مجال السياحة

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

12:04 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

09:12 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status