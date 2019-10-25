20 إدارة من الداخلية ترحل من التحرير إلى المعادي والتجمع وأكتوبر

بدأت وزارة الداخلية نقل إداراتها وقطاعاتها من وسط البلد والأماكن المزدحمة إلى أماكن أقل ازدحاما. وبموجب هذا الإجراء، تم نقل ديوان عام الوزارة من باب اللوق إلى التجمع الخامس. كما تم نقل الإدارة العامة للمرور من رابعة العدوية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مصلحة الجوازات والهجرة، والإدارة العامة للتهرب الضريبى، والإدارة العامة للأموال العامة، من مجمع التحرير إلى العباسية، والإدارة العامة لمباحث الآداب من مجمع التحرير إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وقطاع الخدمات الطبية من العجوزة إلى التجمع الخامس، وقطاع الحراسات الخاصة من المعادى إلى التجمع الخامس أيضا.



