"أخبار البورصة".. مشتريات الأجانب تسجل 3.4 مليون جنيه في أسبوع

أخبار البورصة المصرية

كشفت أخبار البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع عن تسجيل مشتريات الأجانب خلال جلسات الأسبوع الحالي نحو 37.4 مليون جنيه ، فيما سجل العرب صافي بيع بـ 15.7 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات، وإستحوذت تعاملات المصرين علي نسبة 76.4% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الجاري، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب علي نسبة 17.7% وإستحوذت تعاملات العرب علي نسبة 5.9%، وذلك بع إستبعا الصفقات.

اخبار البورصة.. 2 مليون جنيه مبيعات الأجانب منذ بداية العام الجاري

مع متابعة أخبار البورصة المصرية اتضح أن الأجانب قد سجلو مبيعات قيمتها 2.011.2 مليون جنيه منذ باية العام ، بينما سجل العرب مبيعات بـ 518.6 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة ،بعد إستبعاد الصفقات.

أخبار البورصة المصرية في أسبوع

خلال متابعة أخبار البورصة فى أسبوع، نلاحظ تسجيل السوق خسائر بلغت 4.3 مليار جنيه وتباينت مؤشراتها الرئيسية ، حيث إرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" إلى 14.206 نقطة، بنحو 0.01% ، مأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي ، وسجل مؤشر "إيجي إكس70" إنخفاضا بنحو 0.72% مغلقًا الفترة عند 530.88 نقطة، كما سجل مؤشر "s&p" تراجعا بنحو 1.36% مغلقًا الفترة عند 2.074 نقطة ، وانخفض مؤشر "EGX30 capped" بنحو 0.17% مغلقًا عند 17.089 نقطة ، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" تراجعا بنحو 0.6% مغلقًا عند 1.406 نقطة.

أخبار البورصة في أسبوع.. إرتفاع رصيد الإيداع الدولي لشركات التجاري الدولي لـ 31.2 مليون شهادة

أوضحت أخبار البورصة في أسبوع عن ارتفاع أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، فكشف التقرير الأسبوعي عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات ـ



