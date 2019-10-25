Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أخبار البورصة".. مشتريات الأجانب تسجل 3.4 مليون جنيه في أسبوع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:29 م
Advertisements
اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية

كشفت أخبار البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع عن تسجيل مشتريات الأجانب خلال  جلسات الأسبوع الحالي  نحو 37.4 مليون جنيه ، فيما سجل العرب صافي بيع بـ 15.7 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات، وإستحوذت تعاملات المصرين علي نسبة 76.4% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الجاري، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب علي نسبة 17.7% وإستحوذت تعاملات العرب علي نسبة 5.9%، وذلك بع إستبعا الصفقات.

 

اخبار البورصة.. 2 مليون جنيه مبيعات الأجانب منذ بداية العام الجاري

مع متابعة أخبار البورصة المصرية اتضح أن الأجانب قد سجلو مبيعات قيمتها 2.011.2 مليون جنيه منذ باية العام ، بينما سجل العرب  مبيعات بـ 518.6 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة ،بعد إستبعاد الصفقات.

 

أخبار البورصة المصرية في أسبوع 

خلال متابعة أخبار البورصة فى أسبوع، نلاحظ تسجيل السوق خسائر بلغت 4.3 مليار جنيه وتباينت مؤشراتها الرئيسية ، حيث إرتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" إلى 14.206 نقطة، بنحو 0.01% ، مأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي ،  وسجل مؤشر "إيجي إكس70" إنخفاضا بنحو 0.72% مغلقًا الفترة عند 530.88 نقطة، كما سجل مؤشر "s&p" تراجعا بنحو 1.36% مغلقًا الفترة عند 2.074 نقطة ، وانخفض مؤشر "EGX30 capped" بنحو 0.17% مغلقًا عند 17.089 نقطة ، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" تراجعا بنحو 0.6% مغلقًا عند 1.406 نقطة.

 

أخبار البورصة في أسبوع.. إرتفاع رصيد الإيداع الدولي لشركات التجاري الدولي لـ 31.2 مليون شهادة  

أوضحت أخبار البورصة في أسبوع عن ارتفاع أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، فكشف التقرير الأسبوعي عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات ـ 


وصعد رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركات البنك التجارى الدولى إلى 31.302 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 179.390 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.230 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة السويس للأسمنت إلى 32.463 مليون شهادة. واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات؛ المصرية للاتصالات عند 168.317 مليون شهادة، حديد عز عند 115.440 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 712.630 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.097 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 82.053 مليون شهادة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الشهادات الدولية الايداع الدولي اخبار البورصة فى اسبوع اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة

أخبار تهمك

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 16 ساعة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ يوم

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

11.4 مليار جنيه مشتريات الأجانب في البورصة منذ بداية العام

مشتريات" الأجانب" تصل لـ 454.5 مليون جنيه خلال الأسبوع المنقضي

مشتريات الأجانب تسجل 544.1 مليون جنيه في أسبوع

مشتريات الأجانب "غير العرب" تصل لـ 48.1 مليون جنيه في أسبوع

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

12:04 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

09:12 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status