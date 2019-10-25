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ضبط موظفين لحصولهما على رشوة مقابل تسفير 25 شاب بدون إذن سفر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:31 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام (موظف) بإحدى شركات الطيران بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على (فنى نسخ بذات الشركة) مقابل تسهيل سفر عدد (25 شاب) لخارج البلاد دون الحصول على إذن السفر مستغلًا طبيعة عمله.

كما رصدت المتابعة عدة لقاءات بين أطراف الواقعة تضمنت الإتفاق على تسهيل تسفيرهم بدون إذن السفر فى مقابل حصولهم على مبلغ ( 20 ألف جنيه ) عن كل شخص.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة وأمكن ضبط (4 أشخاص) وذلك حال تقدمهم للسفر للخارج بدون إذن السفر، كما أمكن ضبط الموظف المتهم حال قيامه بعرض بتقديم مبلغ الرشوة للموظف الآخر وقدره (48 ألف جنيه) وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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