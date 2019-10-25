"صحة المنيا": الكشف على 1849 مواطن خلال قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1849 حالة بقرية دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية على مدار يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية والعلاج والفحوصات المعملية بالمجان للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والتي تقع في الظهير الصحراوي.





قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال القافلة الطبية تم تنظيمها بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، ضمن مبادرة "حياة كريمة "تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وأضافت ان القافلة أسفرت عن الكشف على 399 حالة جراحة و519 أطفال و200 جلدية و359 باطنه و134 نساء و125 قلب وأوعية دموية و78 أسنان و35تنظيم أسرة بالإضافة إلى تحليل 68 عينة دم وعمل 32 حالة موجات صوتية و19 رسم قلب، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 10 عيادات متنقلة وثابتة داخل الوحدة الصحية في كافة التخصصات الطبية المختلفة.





وعلى جانب آخر، أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على إطلاق العديد من برامج التنمية بالقرى الأكثر احتياجًا، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم والوقوف على مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن القرية هي البداية الحقيقية لإحداث تنمية متكاملة.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأنشطة برنامج "تعزيز المواطنة" بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، بحضور اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية واهالى القرية.





أوضح المحافظ أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.





وأضاف أن البرنامج يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.





شهد المحافظ خلال زيارته مجموعة من الفعاليات تضمنت تنظيم مديرية التربية والتعليم لعدد من العروض الفنية والرياضية قدمها مجموعة من تلاميذ المدارس بالإضافة الى تنظيم فرع ثقافة المنيا لعرض فني لفرقة الفنون الشعبية( غزل المحلة)، كما وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مساعدات نقدية وشنط مدرسية وسلع غذائية وملابس لاهالى القرية من الأسر الأكثر احتياجًا،وسلم المحافظ كاس البطولة لاحدى الدورات الرياضية المقامة ضمن الفعاليات والتي فاز بها مركز شباب ديرابوحنس وجاء في المركز الثاني مركز شباب البرشا والثالث مركز شباب البياضية، كما تفقد المحافظ القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الصحة.