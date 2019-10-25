قيادات بـ"الدمرداش" يقدمون لـ"الفجر" خطة تطوير المستشفى

د. طارق يوسف مدير "الدمرداش الجراحى": 105 ملايين جنيه تكلفة خطة تطوير المستشفى





د. محمد إسماعيل رئيس أقسام الرعاية المجمعة: نسعى للتوأمة مع مستشفيات جامعة كاليفورنيا لتبادل الخبرات









يعد مستشفى الدمرداش للجراحة من أكبر المستشفيات الجامعية بالقاهرة، يضم 7 تخصصات جراحية، هي: الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة العظام، المسالك البولية، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الحروق، وجراحة المخ والأعصاب، كما يضم أكبر وحدة رعاية مركزة فى القاهرة.





التقت «الفجر» بالدكتور طارق يوسف، مدير المستشفى للتعرف على أبرز تطورات المستشفى والخدمات التى يوفرها.





■ كم عدد المترددين يوميًا؟





- عدد أسرة المستشفى 500 سرير، ويجرى حالياً تطوير 150 سريراً، ويتم استقبال 4 آلاف مريض يوميًا، ويستوعب المستشفى إقامة 120 مريضاً مع إمكانية إجراء حوالى 50 عملية فى اليوم الواحد، ويتردد على قسم الطوارئ 400 مريض، وتقدم خدمة العمليات الجراحية يوميًا لـ 50 مريضا.





■ هل يوجد تعاون مع وزارة الصحة؟





- المستشفى تابع لوزارة التعليم العالى، لكنه يتعاون مع وزارة الصحة، ويظهر ذلك من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والمستشفى شارك أيضاً فى مبادرة قوائم الانتظار، وقام بنحو 3 آلاف تدخل جراحى من خلاله، كما اشترك فى مبادرة ضعاف السمع من خلال جراحة الأنف والأذن والحنجرة.









■ ما ملامح خطة التطوير؟





- هناك توجه عام للتطوير، وسنقوم بافتتاح جناح للرعاية المركزة تحت مسمى «رعاية متوسطة» يتكون من 8 أسرة، وذلك بعد 4 أشهر من الآن، كما سيتم تجديد دور كامل ليستوعب 60 سريراً.





كما سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العمليات المجمعة بداية الأسبوع المقبل، وتضم تلك المرحلة 11 غرفة من أصل 21 مقررا افتتاحها على مدار المشروع، والمرحلة الثانية تضم 10 غرف عمليات، مع العلم أن جميعها ستعمل بنظام الكبسولات الجراحية التى تكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وسيكون بها مكافحة للعدوى والجودة مطابقة للمواصفات.





وتصل تكلفة المشروع 70 مليون جنيه، علمًا بأن 21 غرفة عمليات من المتوقع أن تستوعب من 80 إلى 90 عملية يومياً.





كما أن الخطة المستقبلية تشمل إعداد دراسة لتطوير قسمى جراحة التجميل والحروق.









■ ما التكلفة المتوقعة لتطوير هذين القسمين؟





- من خلال دراسة خطة التطوير بشكل نظرى يحتاج المستشفى بشكل مبدئى لـ 15 مليون جنيه.









■ ما مصدر الأموال التى يعتمد عليها مستشفى الدمرداش لتطوير أقسامه؟





- أموال التبرعات هى مصدر أساسى يعتمد عليه مستشفى الدمرداش الجراحى، وتمثل مؤسسات المجتمع المدنى والتبرعات 40% من مصادر الدخل، وتعتبر مؤسسة البنك الأهلى المصرى أبرز الجهات المانحة للتبرعات للدمرداش، يليها بنك مصر.









■ ما نواقص مستشفى الدمرداش؟





- المستشفى بحاجة لدعم مالى لشراء بعض المستلزمات الطبية التى تنقصه وشراء أجهزة وإعادة هيكلة بعض الأقسام، كما يوجد نقص فى بعض المستلزمات الدقيقة مثل «الدباسات الجراحية، مستلزمات جراحة المناظير، ومستلزمات جراحة الميكروسكوب».





وفيما يتعلق بالتطورات التى طرأت على وحدة الرعاية المركزة المجمعة بمستشفى الدمرداش الجراحى، التقينا مع الدكتور محمد إسماعيل، رئيس أقسام الرعاية المجمعة.









■ ما عدد أسرة الرعاية المجمعة؟





- الرعاية الحرجة المجمعة كانت تضم فى بدايتها 6 أسرة عام 1996 وفى 2013 وصلت إلى 13 سريراً، وعام 2015 بدأت حملة تطوير الرعاية ليصل عدد الأسرة إلى 42 سريراً ووصلت تكلفتها إلى 12 مليون جنيه، وشمل التجديد 29 جهاز تنفس صناعى، 29 مونيتور، 29 سرير رعاية، 3 أجهزة سونار، 60 مضخة الكترونية لتشغيل الأدوية للمرضى، جهاز موجات صوتية للقلب، جهازين لغسيل الكلى، وجهازا للغسيل المتقدم بالمحاليل الخاصة بها.









■ القدرة الاستيعابية للمرضى بالرعاية؟





- النسبة اليومية المسموح بها لاستقبال المرضى يوميا داخل الرعاية الحرجة تشمل 39 سريراً، ويوجد 3 أسرة لأى حالات طارئة بالمستشفى تحتاج لرعاية.









■ كم عدد الفريق الطبى الذى يعمل بالرعاية؟





- وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الدمرداش الجراحى، يعمل بها فريق طبى مكون من 15 عضو هيئة تدريس، مكونين من أساتذة ومساعدين ومدرسين، و18 من أعضاء الهيئة المعاونة مكونين من أطباء مقيمين ومدرسين مساعدين ومعيدين، ويوميا يوجد بالوحدة ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويوجد فى أثناء المناوبات 7 من أعضاء الهيئة المعاونة، أربعة منهم مدرسون مساعدون، و3 أطباء مقيمين، ليكون كل طبيب مسئولا عن خمسة مرضى.





كما يوجد فريق للصيدلة الإكلينيكية بوحدة الرعاية، وفريق لمكافحة العدوى، وآخر للتغذية الطبية، وتسعى الإدارة لتكوين فريق لمعالجة الجهاز التنفسى، ويتكون كل فريق من 3 إلى 5 أشخاص.









■ ما الخطة المقبلة لتطوير الرعاية الحرجة؟





- نبحث دائما عن مساواة الخدمة المقدمة فى المستشفيات الحكومية بالتى تقدم للمرضى فى المستشفيات الخاصة، ولذلك نسعى لتطوير وحدة الرعاية بشكل دائم، وخطتنا فى التطوير فى المرحلة المقبلة هى السعى لتطوير الأسرة القديمة التى يبلغ عددها 13 سريراً، وتبلغ تكلفة تلك التطورات 20 مليون جنيه، كما نسعى للتوأمة مع مستشفيات الجامعة بكاليفورنيا لتبادل الخبرات بين الأطباء، كما أنه من ضمن خطة التطوير القادمة تسعى الإدارة لتدريب أطباء الرعاية على أعلى مستوى، وذلك من خلال الدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات مع رعايات مركزة بالخارج.









■ هل يوجد تعاون بين وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى ووزارة الصحة؟





- نعم، يوجد تعاون والوحدة على اتصال دائم بطوارئ وزارة الصحة وطوارئ مجلس الوزراء، حيث إن وحدة الرعاية المركزة تستقبل حالات ترسلها وزارة الصحة فى بعض الأوقات أو مجلس الوزراء، وذلك فى حالة وجود أسرة رعاية متاحة.









■ ما تكلفة العلاج خلال اليوم الواحد داخل وحدة الرعاية المجمعة؟





- الحد الأدنى للمصاريف 3500 جنيه، وذلك المبلغ غير شامل لصيانة الأجهزة التى يحدث بها أى عطل فنى.









■ وما مصدر الدخل الأساسى؟





- نعتمد على علاقاتنا الخاصة لتوفير الدعم المالى للوحدة من خلال التبرعات الخارجية من عدد من المؤسسات المختلفة.









■ هل تعانى الوحدة من نقص فى الأجهزة والمستلزمات الطبية؟





- لا يوجد أى عجز بالمستشفى، ولكن هناك نقصا فى بعض الأدوية التى تكون خارج منظومة الأدوية التى يدعمها المستشفى، كما يوجد نقص فى بعض المستلزمات التى تكون غالية الثمن، ونقوم بتوفيرها من خلال مجهوداتنا الذاتية، وفى بعض الأحيان قد يوفرها الأطباء من أموالهم الخاصة.



