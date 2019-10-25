ضبط مصانع للمواد الغذائية ومحال تجارية ومخابز مخالفة بالعاشر من رمضان

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية تموين الشرقية بضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تكثف الإدارات التموينية المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز والمصانع والمحال التجارية وكافة الأنشطة التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسعار وإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء وتطبيق القانون على غير الملتزمين





وفى هذا الإطار، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملات تموينية مفاجئة للرقابة على المصانع والاسواق والمحال التجارية والمخابز حيث أسفرت تلك الحملات عن الآتي





في مجال الرقابه على المصانع، حررت الإدارة المحضر رقم ٦٢٤ لسنة ٢٠١٩ جنح اول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع مخللات شهيرة لوجود براميل خيار مخلل منتهى الصلاحية وتم التحفظ على عدد ٨براميل خيار مخلل زنه الواحد ١٠٠ كيلو تقريبا على ذمه المحضر





كما حررت المحضر رقم ٦٢٥ لسنه ٢٠١٩ اول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع المكرونة الشهيره لعدم تدوين تاريخ الإنتاج على كراتين المكرونة وتم التحفظ على عدد ٢٠٠ كرتونه مكرونه بكل كرتونه ٧ كيلو بإجمالي وزن طن و٧٠٠ كيلو مكرونه على ذمه المحضر





وفي مجال الرقابه على الأسواق، كما حرر المحضر رقم ٦٠٨ لسنه ٢٠١٩ ضد أحد أصحاب محال الدواجن لوجود دواجن مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ٨كيلو دواجن على ذمه المحضر، وحررالمحضر رقم ٦٠٩ لسنه ٢٠١٩ اول العاشر ضد أحد أصحاب محلات الدواجن لوجود بانيه مجهول المصدر وتم التحفظ على ٩كيلو ونص بانيه على ذمه المحضر





كما قامت الإدارة بتحرير المحضر رقم ٥٦٣ لسنه ٢٠١٩ ضد أحد أصحاب المحال التجارية لوجود كبده مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٢٦ طبق كبده زنه الواحد ٤٥٠ جرام على ذمه المحضر، وو تحرر عدد ٢ محضر عدم إعلان عن الاسعار لاصحاب انشطه تجاريه طبقا للقرار ٣٣٠لسنه ٢٠١٧، كما تم تحرر عدد ٣ محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار لأصحاب انشطه بيع حلوى مولد النبي طبقا للقرار ٣٣٠لسنه ٢٠١٧



