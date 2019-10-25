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مصرع عامل صعقا بالكهرباء في محجر بالمنيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحي
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لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء العمل بأحد المحاجر شرق النيل، بعد وضع قدمه على كابل كهربائي خاص بالمعدات. 

حيث تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بمصرع عامل.

وعقب انتقال قوات الأمن برئاسه العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث المركز وبقيادة المقدم احمد يسري رئيس مباحث المركز تبين مصرع "عيد. ي. ف. خ" ٤٧ عامًا عامل، ادعاء صعق كهربائي، وإشارات تحريات وحدة المباحث ان المتوفي حال العمل بأحد المحاجر شرق النيل وضع قدمة علي كابل كهربائي خاص بأحد معدات المحجر فصعقه التيار الكهربائي مما اودي بحياته وتوفي قبل وصوله للمستشفى.

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنيا العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

وعلى جانب آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بآخرى تروسيكل، أمام الطرق الواصل بين قريتى البرجاية وقرية أبو سويلم بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقيه إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بآخرى تروسيكل، أمام الطرق الواصل بين قريتى البرجاية وقرية أبو سويلم.

وبإنتقال قوات الأمن تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: محمد سيد عبد الله، 37 عاما، مقيم بقرية الشيخ علاء، موظف بالإدارة التعليمية، مصاب بإشتباة كسر بالقدم اليمنى، وجرح قطعى طولة 2 سم، وكدمات بالوجة، وكريم محمد عصران 18 عاما، بدون عمل، مقيم بأبو فلو، مصاب بإشتباة كسر بالساعد الايمن وكدمات بالجسم، ومروان محمد أحمد خطاب، 18 عانما، بدون عمل، مقيم بشارع محمد بدوى بمدينة المنيا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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