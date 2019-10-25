أمطار متفاوتة على دمياط يصاحبها برق ورعد

شهدت محافظة دمياط، ظهر اليوم الجمعة، هطول موجة من الأمطار بدرجات متفاوتة في عدد من المراكز والمدن تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، حيث بدأت بدوي أصوات البرق والرعد ومن ثم بدأت الأمطار في الهطول بغزارة شديدة بالمحافظة.





كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قري ومراكز المحافظة.





ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.





وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفه بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.





تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد تعرض المحافظة للتقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، حيث قامت بجولة تفقدية استهلتها بمتابعة أعمال صيانة شبكة صرف مياه الأمطار بكورنيش النيل، إذ وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعه الانتهاء من تلك الأعمال ورد الشئ لأصله بالمنطقة.





و قد قامت المحافظ أيضًا بتفقد عددا من الشوارع بدمياط بمناطق ٦ أكتوبر وباب الحرس وطريق الترعة الشرقاوية وقرية الشعراء، للتأكد من شفط تجمعات مياه الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لعدم إعاقة الحركة المرورية خاصة بالمناطق الحيوية وبمحيط المدارس.





ووجهت محافظ دمياط بإنشاء بالوعات جديدة لصرف مياه الأمطار ضمن خطة تطوير طريق الترعة الشرقاوية وكذلك إستكمال عملية شفط تجمعات المياه بالشعراء.





واستكملت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة تلك الأعمال بمدينة رأس البر، واطمئنت خلال جولتها التى جاءت بمرافقة اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة على انتظام عملية كسح تجمعات المياه، وأكدت المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية هذا العام لتجنب كافة المشاكل التى وقعت خلال الأعوام الماضية.



