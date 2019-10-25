عاجل.. محافظة ثانية تعطل الدراسة غدا بسبب الأمطار

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته لناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة.





على أن يتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الانشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل او في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.





وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن المحافظة رفعت حالة الطوارىء منذ أيام استعدادا للامطار، وأن غرفة عمليات المحافظة فى حالة انعقاد مستمر لمواجهة أى مشاكل أو طوارىء قد تحدث بسبب الامطار.





كما كشف مصدر من شركة كهرباء جنوب الدلتا، أنة تم رفع حالة الطوارىء بالشركة، ووجود فرق صيانة على مدار اليوم بالشركة لمواجهة أى أعطال قد تتعرض لها المحافظة نتيجة للامطار.



