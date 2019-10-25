إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بآخرى تروسيكل، أمام الطرق الواصل بين قريتى البرجاية وقرية أبو سويلم بالمنيا.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقيه إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بآخرى تروسيكل، أمام الطرق الواصل بين قريتى البرجاية وقرية أبو سويلم.





وبإنتقال قوات الأمن تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: محمد سيد عبد الله، 37 عاما، مقيم بقرية الشيخ علاء، موظف بالإدارة التعليمية، مصاب بإشتباة كسر بالقدم اليمنى، وجرح قطعى طولة 2 سم، وكدمات بالوجة، وكريم محمد عصران 18 عاما، بدون عمل، مقيم بأبو فلو، مصاب بإشتباة كسر بالساعد الايمن وكدمات بالجسم، ومروان محمد أحمد خطاب، 18 عانما، بدون عمل، مقيم بشارع محمد بدوى بمدينة المنيا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق





وعلى جانب آخر، أصيب 11 شخص من بينهم 4 أشقاء أثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ربع نقل والآخري أتوبيس، بالقرب من مقر مرور المنيا الجديدة، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي، وأزيلت آثار الحادث لتسيير حركة المرور.





كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول بلاغ من مستشفي التأمين الصحي بالمنيا بوصول 11 مصاب إثر تعرضهم لحادث تصادم.





وبإنتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس بالقرب من مقر مرور المنيا الجديدة.





أسفر الحادث عن إصابة كلا من: حازم محمد رفعت 15 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مصطفي عبد اللطيف فتح الله، 19 عاما، عامل،، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه واشتباة كسر بالقدم اليسري، وشقيقة حمادة عبد اللطيف، 30 عاما، مصاب بجرح متهتك بالوجة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وما بعد الارتجاج، وشقيقهما وليد عبد اللطيف 22 عاما، عامل، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى، وشقيقهم الأصغر، مؤمن عبد اللطيف فتح الله، 21 عاما، عامل، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى وكدمات متفرقة بالجسد، شعبان زناتى بدوى، 40 عاما، عامل، مقيم بقرية ابو جناح، مصاب ما بعد ارتجاج وكدمات بالجسم، وباسم مخلوف حسان، 16 عاما، مقيم بقرية بنى حسن، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه وكسر بالكتف الأيسر والايمن، وعبد الغني محسن، 28 عاما، مقيم بقرية، بنى حسن، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى وكدمات بالجسم، نادر سيد فتح الله، 19 عاما، عامل، مقيم بعزبة ابوجناح التابعة لبنى حسن، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى، ومحمد فتح الله، 21 عاما، عامل، مقيم بعزبة ابوجناح، مصاب بكدمات شديدة، وأحمد عمر محمد، 15 عاما، عامل، مصاب بكدمات وجروح متفرقه بالجسد.



