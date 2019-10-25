تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظة الغربية

كشفت هيئة الارصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة الغربية، حيث ستكون 19 الصغرى و25 الكبرى.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.



وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة، كما تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن المحافظة رفعت حالة الطوارىء منذ أيام استعدادا للامطار، وأن غرفة عمليات المحافظة فى حالة انعقاد مستمر لمواجهة أى مشاكل أو طوارىء قد تحدث بسبب الامطار.



كما كشف مصدر من شركة كهرباء جنوب الدلتا، أنة تم رفع حالة الطوارىء بالشركة، ووجود فرق صيانة على مدار اليوم بالشركة لمواجهة أى أعطال قد تتعرض لها المحافظة نتيجة للأمطار.



كذلك أضاف مصدر من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن سيارات الشركة موجودة فى الشارع بشكل شبة دائم لشفط أى مياة ناتجة عن الامطار حتى لا يتم اعاقة حركة السيارات والمواطنين.