استقرار حالة الطقس بسوهاج اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019

من جانبها شكلت محافظة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس لتلقي أي بلاغات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإتخاذ اللازم.



وأكد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم تطهير كافة مخرات السيول بالمحافظة بالإضافة إلي تطهير مصارف المياه والترع وتوافر كافة السلع التموينية والتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة للتنسيق وتقديم الدعم اللازم حال هطول أمطار كثيفة أو سيول كما تم التنسيق مع مركز التنبؤات وهيئة الأرصاد لتلقي ملعومات حول حالة الطقس.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.



وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة، كما تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



رجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 20 24

شبين الكوم 19 24

طنطا 19 24

دمنهور 18 23

الإسكندرية 18 23

بلطيم 19 23

مطروح 19 25

السلوم 19 25

سيوة 16 26

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 20 25

الإسماعيلية 20 24

السويس 20 26

العريش 18 26

رفح 18 26

رأس سدر 20 27

نخل 11 25

نويبع 20 26

طابا 21 26

كاترين 09 23

الطور 17 27

شرم الشيخ 22 32

الغردقة 25 30

مرسى علم 21 32

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 18 28

أسيوط 17 27

سوهاج 20 28

قنا 20 28

الأقصر 18 30

أسوان 19 30

أبوسمبل 20 32

الوادي الجديد 22 31

شلاتين 20 31

أبو رماد 21 30

حلايب 21 28

رأس حدربة 21 28

رغم هطول أمطار كثيفة في بعض مناطق الجمهورية، إلا أن محافظة سوهاج تشهد اليوم الجمعة، استقرارًا في حالة الطقس وسط حالة تأهب كامل من المحافظة لمواجه أخطار السيول.