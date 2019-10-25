عاجل.. محافظ البحيرة يقرر تعطيل العمل بالمدارس غدا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، تعطيل العمل غدًا السبت الموافق 26 أكتوبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.



وتعرضت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، لأمطار غزيرة ومتواصلة من الساعات الأولي من صباح اليوم، ما أدي إلي انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وتراكمات للمياه في الشوارع والميادين والأنفاق ما أثر على حركة المشاة والسيارات.



واتخذت محافظة البحيرة وهيئة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية استعداداتها لتصريف المياه ومنع تراكمها بالشوارع لتسيير حركة المواطنين، وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، قطع مياه الشرب عن المراكز والمدن لمدة ساعتين، وذلك لتخفيف الضغوط عن شبكات الصرف الصحي بسبب تواصل هطول الأمطار الغزيرة.



وتشهد محافظة البحيرة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد، وأدي ذلك إلي خلو الشوارع من المارة وغلق المحال التجارية، وتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح معتدلة، تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وأكد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، خلال رئاسته لغرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة انه تم على الفور ومنذ اللحظات الأولى لتعرض مراكز ومدن المحافظة لموجة شديدة من سقوط الأمطار الغزيرة والتي سبق وأن تم التحذير عنها وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فتم نشر جميع الفرق والأطقم ورؤساء ونواب المدن والقرى لرفع وإزالة الآثار وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار بالشوارع والميادين وكذا متابعة محطات الصرف وتشغيلها بكامل طاقتها.



كما أكد محافظ البحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومثيلاتها قد تعاملت بمنتهى الدقة لتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق لرفع جميع الآثار من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.



وشدد على الاستجابة الفورية لجميع الأجهزة التنفيذية لأي مطالب للمواطنين والتحرك الفوري لحل أي مشكلة تتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.



ويهيب محافظ البحيرة، بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي مشكلة قد تحدث نتيجة لسقوط الأمطار على الخط الساخن 114 الخاص بغرفة العمليات المركزية للعمل على حلها والاستجابة لها على الفور، مؤكدا على التواجد المستمر على مدار 24 ساعة لجميع المسئولين بالشارع والانعقاد الدائم لغرفة العمليات.



كما يُهيب "أمنه" مواطني المحافظة بترشيد استخدام المياه لتخفيف الأعباء على شبكة الصرف الصحي، وتجنب نزول المواطنين إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء الشبورة أو المطر الغزير وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.



بالإضافة إلي تغطية الأسلاك العارية التي تمثل حالة خطورة، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وتأمين أسقف المنازل وعزلها ضد تسريب المياه وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات لعدم دخول المياه إلى المنازل وصرفها على المطابق أو البالوعات بالنسبة للمدن أو في المصارف والمجاري المائية بالنسبة للمناطق الريفية، والتواصل السريع مع الجهات المختصة بالوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.



كما قام محافظ البحيرة، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه بمدينة دمنهور، وتابع أعمال رفع آثار الأمطار بالشوارع، وأطمئن على مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار المستمرة.



حيث تفقد الأعمال الجارية بمناطق ميدان الساعة، شارع شجرة الدر، دوران الإستاد، المعهد الديني، ونهاية شارع المعهد الديني بالطريق الزراعي، ووجه بكسح مياه الأمطار بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية وشركة المياه والحماية المدنية.



كما وجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار رفع حالة الطوارئ لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، وكذا استعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها.