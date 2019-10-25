فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية



وبدأت إدارات الميناء المختصة فورًا بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.



وتفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مناطق المنشية ومحطة الرمل لمتابعة تصريف مياه الأمطار وحالة الشوارع خلال الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ولتواجد جميع سيارات الصرف الصحي على مدار الساعة، مشددًا على شركة الصرف بتمركز سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار وتواجد جميع المسئولين في الشوارع لحين الانتهاء من حالة التغير المناخي الحاد والعنيف ‏الذي تتعرض له المحافظة.



وقام المحافظ برفقة السكرتير العام وجميع المسئولين بالمرور على ميدان الجندي المجهول وميدان عرابي، وأمام محكمة الحقانية، وشارع الغرفة التجارية على الترام للتأكد من استيعاب الشنايش وشبكات الصرف للكميات كبيرة من الأمطار.



ووجه المحافظ الشكر للقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية لدعمها المحافظة بسيارات كسح كبيرة ساهمت بشكل كبير وفعال في كسح مياه الأمطار بالمناطق الساخنة باحياء جمرك ووسط، وقدم الشكر لشركات البترول على دعمها حي العجمي بسيارات كسح.



وصرح أنه أعطى توجيهاته إلى جميع قيادات المحافظة ومسئولي الصرف الصحي، منذ مساء أمس بالقيام بجولات مستمرة بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة حالة الشوارع خلال الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، مشددًا على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد لحظيا على مدار الساعة واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء من حالة التغير المناخي الحاد والعنيف ‏الذي تتعرض له البلاد بوجود منخفض مداري عاصف ‏بحوض البحر المتوسط ‏مما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.



وأكد "قنصوة" في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع لمدة ٤٨ ساعة لحين انتهاء حالة التغير المناخي الحاد الذي تتعرض له الإسكندرية، لافتًا إلى المجهود المبذول من رجال الصرف الصحي ونهضة مصر في كسح وشفط مياه الأمطار.



وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وتنوه المحافظة بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثانية من ظهر الجمعة فتح البوغاز بعد تحسن طفيف في الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.