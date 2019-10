"مهندس الشعور وطبيب الروح".. أصالة تبعث رسالة حب لعبد الرحمن بن مساعد

View this post on Instagram

هناك ليالي تُشبه الحلم ... وليلة الأمس كانت ساحره ، فيها شجن وعلوّ وارتقاء ، فيها حبّ واحتفال بالمُحتفى به ، فهو ليس شاعر مُبدع فقط ، بلّ هو مهندس شعور وطبيب روح ، يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآلئ الشّعر أجملها ، ليصيغها عقداً يُزُين صدر الحياة ، كانت ليلة أمس باختصار مُذهله ، وشبيه الرّيح سيّدها ... ومنّ عظيم حظّي أنّي كنت جزء منّ هذه الليله . #ليلة_عبدالرحمن_بن_مساعد #موسم_الرياض #أصاله @abdulrahmanbinmosaad @benchmarkksa