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"مهندس الشعور وطبيب الروح".. أصالة تبعث رسالة حب لعبد الرحمن بن مساعد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:04 م
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أصالة
أصالة
هبة أحمد
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عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها بمشاركتها في موسم الرياض الترفيهي، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

نشرت أصالة صورة لها، ظهرت مرتدية فستانًا باللون الـ"نبيتي"، وعلقت على الصورة قائلة: "هناك ليالي تُشبه الحلم، وليلة الأمس كانت ساحرة، فيها شجن وعلوّ وإرتقاء، فيها حبّ واحتفال بالمُحتفى به".

وأشارت أصالة: "هو ليس شاعرًا مُبدعًا فقط، بلّ هو مهندس شعور وطبيب روح ، يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآليء الشّعر أجملها، ليصيغها عقدًا يُزُين صدر الحياة".

اختتمت أصالة منشورها قائلة: "كانت ليلة أمس باختصار مُذهله، وشبية الرّيح سيّدها، ومنّ عظيم حظّي أنّي كنت جزءً منّ هذه الليلة، ليلة عبد الرحمن بن مساعد".

 


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هناك ليالي تُشبه الحلم ... وليلة الأمس كانت ساحره ، فيها شجن وعلوّ وارتقاء ، فيها حبّ واحتفال بالمُحتفى به ، فهو ليس شاعر مُبدع فقط ، بلّ هو مهندس شعور وطبيب روح ، يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآلئ الشّعر أجملها ، ليصيغها عقداً يُزُين صدر الحياة ، كانت ليلة أمس باختصار مُذهله ، وشبيه الرّيح سيّدها ... ومنّ عظيم حظّي أنّي كنت جزء منّ هذه الليله . #ليلة_عبدالرحمن_بن_مساعد #موسم_الرياض #أصاله @abdulrahmanbinmosaad @benchmarkksa

A post shared by Assala (@assala_official) on

موسم الرياض بدأت فاعلياته يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، وتستمر الفعاليات لمدة 70 يومًا في عدد المناطق المخلفة بالمملكة العربية السعودية، ويشارك في حفلات الموسم عدد من نجوم الغناء منهم أنغام، ومحمد حماقي، ونجوى كرم، وشيرين عبد الوهاب، وحسين الجسمي، ونوال الزغبي.

 

طرحت أصالة مؤخرًا "دويتو" غنائي مع الفنان مصطفى حجاج، يحمل اسم "لما تقول يا عوم"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم"ولاد رزق" الجزء الثاني، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان بلال سرور، والتوزيع الموسيقي لجلال الحمداوي.

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الكلمات المفتاحية

تركي آل شيخ الفجر الفني أصالة

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