رئيس وزراء إثيوبيا: نعلم جيدا ما يقلق المصريين

علق آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، على لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سوتشي بروسيا على هامش القمة "الأفريقية - الروسية"، واصفًا اللقاء بـ الحوار المفيد جدًا، موضحا أنهم ناقشوا عدة ملفات سويا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، فضلا عن مناقشتهم للوضع في المستقبل.





وأشار "آبي أحمد"، خلال تصريحات تليفزيونية، بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى أن من يخلق المشاكل ويؤجج مشكلة سد النهضة هو الإعلام.



