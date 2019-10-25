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رئيس وزراء إثيوبيا: نعلم جيدا ما يقلق المصريين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:26 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، على لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سوتشي بروسيا على هامش القمة "الأفريقية - الروسية"، واصفًا اللقاء بـ الحوار المفيد جدًا، موضحا أنهم ناقشوا عدة ملفات سويا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، فضلا عن مناقشتهم للوضع في المستقبل.

وأشار "آبي أحمد"، خلال تصريحات تليفزيونية، بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى أن من يخلق المشاكل ويؤجج مشكلة سد النهضة هو الإعلام.

وتابع: "قد توصلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك رغبة شديدة بين المسئولين وكذلك الشعبين في الدولتين في العمل لما يفيدهم ويجعل الطرفين يفوزان"، لافتًا إلى أنه يعلم جيدًا أن ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن ملء خزان سد النهضة، معلقًا: "نحن نؤمن كإثيوبيين أن نسفيد بالماء ولكن من غير أضرار للمصريين".
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة روسيا السيسي إثيوبيا آبي آحمد

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