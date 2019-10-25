دراسة: تناول أدوية ضغط الدم المرتفع قبل النوم تقلل مخاطر الموت المبكر

توصلت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون أسبان في جامعة فيجو الواقعة على الساحل الغربي لأسبانيا ، إلى أن تناول أدويتة الضغط المرتفع قبل النوم تقلل من مخاطر الموت المبكر على عكس تناولها فى الصباح.





اكتشف الباحثون، إن المصابين الذين يعانون من إرتفاع في ضغط الدم، إذا تناولوا أدوية الضغط قبل النوم، تقل لديهم احتمالات التعرض لنوبات قلبية أو الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية .





وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على مدار 6 أعوام وشملت أكثر من 19 ألف مريض يتناولون أدوية ضغط الدم المرتفع، أن الذين تناولوا أدويتهم في المساء انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 44%، فضلًا عن إنخفاض مخاطر الوفاة نتيجة الإصابة بأي من أمراض القلب بنسبة 66 %، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 50 %، وفق ما ذكرته صحيفة الدايلي ميل.







