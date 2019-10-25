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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة العاشرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:19 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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ينتظر عشاق كرة القدم في العالم اليوم الجمعة 24 أكتوبر إنطلاق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
وتلعب اليوم مباراة واحده ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي ساوثامبتون ونادي ليستر سيتي.

بينما ستلعب باقي مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي غدا السبت وتنتهي الجولة يوم الأحد 27 أكتوبر.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي توتنهام يوم الأحد القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة العاشرة
ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة العاشرة كالآتي:
1- ليفربول: 25 نقطة
2- مانشستر سيتي: 19 نقطة
3- ليستر سيتي: 17 نقطة
4- تشيلسي: 17 نقطة
5- أرسنال: 15 نقطة
6- كريستال بالاس: 14 نقطة
7- توتنهام: 12 نقطة
8- بيرنلي: 12 نقطة
9- شيفيلد يونايتد: 12 نقطة
10- بورنموث: 12 نقطة
11- وست هام: 12 نقطة
12- أستون فيلا: 11 نقطة
13- ولفرهامبتون: 11 نقطة
14- مانشستر يونايتد: 10 نقاط
15- إيفرتون: 10 نقاط
16- برايتون: 9 نقاط
17- ساوثامبتون: 8 نقاط
18- نيوكاسل يونايتد: 8 نقاط
19- نورويتش سيتي: 7 نقاط
20- واتفورد: 4 نقاط
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ليفربول ترتيب الدوري الممتاز اليوم

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