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"نجوم ريكوردز" تعيد طرح ألبوم "فترة مش سهلة" لرامي جمال

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:05 م
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رامي جمال
رامي جمال
محمد خالد الشرقاوي
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أعادتْ شركة "نجوم ريكوردز" للإنتاج الفني طرح ألبوم "فترة مش سهلة"، للمطرب رامي جمال، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يتكون ألبوم "فترة مش سهلة" من 15 أغنية، وجاءت أغاني الألبوم على النحو الآتي:

1ـ أغنية "فرحان بشكل"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي لشريف مكاوي، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

2ـ أغنية "زي الشمس"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي لـ"روكيت"، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

3ـ أغنية "قلبي ملك ليكي"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي طارق عبد الجابر، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

4ـ أغنية "سهرنالك عيوني"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي لـ"توما"، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

5ـ أغنية "بكلمتين"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي لنادر حمدي، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

6ـ أغنية "انساها وارتاح"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي لطارق عبد الجابر، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

7ـ أغنية "تعدي سنين"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، والتوزيع الموسيقي لطارق عبد الجابر، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

8ـ أغنية "متتمنيش"
من كلمات جمال الخولي، وألحان تامرعلي، والتوزيع الموسيقي لـ"توما"، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

9ـ أغنية "عقدة ذنب"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد وزيري، و التوزيع الموسيقي لأحمد عبد السلام، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

10ـ أغنية "حكاية روح"
من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي
لطارق عبد الجابر، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.


11ـ أغنية "جات سليمة"
من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي لـ"توما"، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

12ـ أغنية "واحشين بعض"
من كلمات محمد عاطف، وألحان "مادي"، والتوزيع الموسيقي لوسام عبد المنعم، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

13ـ أغنية "ما اتعلمناش"
من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد عبد السلام، والتوزيع الموسيقي لأحمد عبد السلام، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.
 
14ـ أغنية "عمال ييجي عليا"
من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، والتوزيع الموسيقي لـ"توما"، و وقام بأعمال الميكساج هاني محروس.

15ـ الأغنية التي تحمل اسم الألبوم "فترة مش سهلة"
من كلمات محمد الغنيمي، وألحان شريف إسماعيل، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي، وقام بأعمال الميكساج هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج محمد جمعة.

ألبوم رامي جمال في ثوبه القديم

طرح رامي جمال ألبوم "فترة مش سهلة"، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ خمسة أعوام، وتم تصوير الفيديو كليب القديم بإمارة دبي، عام 2014، وكان من إنتاج " NPR".

نبذة عن المطرب رامي جمال

رامي جمال مطرب وملحن مصري، يبلغ من العمر 35 عامًا، لحن لعدد من نجوم الغناء، أبرزهم محمد حماقي، ومحمد فؤاد، وتامر عاشور، وآمال ماهر، وشيرين عبد الوهاب، وهشام عباس، وأنغام، وحسين الجسمي، ونوال الزغبي، ومي سليم.

أبرز أغاني رامي جمال

طرح رامي جمال عددًا من الأغاني الناجحة، أبرزها "يا بلادي"، و"يا رب تعرف"، و"الغيبة طالت"، و"بحبك ليه"، و"مكانليش"، و"ليه ما بتتنسيش"، و"البعاد هيفرق إيه"، و"صدفة"، و"لو مرة ضاقت بيك"، و"كلنا بننسى"، و"إلا دي"، و"ما فيش منها".

أغاني من كلمات وألحان وأداء رامي جمال

كتب رامي جمال عددًا من الأغاني ولحنها، وقدمها بصوته أبرزها "قلت هنسى"،"فاكرني هنسى"، و"سألت عليك"، و"عني بعيد"، و"معاك"، و"مش خلاص"، و"جرى إيه"، و"جيت أشوفك"، و"مهما تغيب"، و"ما تقولش"، و"معمول حسابه".

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