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رحيم ستيرلينج لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:05 م
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رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
علي نبوي
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حصل الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقاد ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي للفوز على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتري" في اللقاء.

وتفوق ستيرلينج على كلًا من كيلينان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وتشامبرلين متوسط ميدان ليفربول.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق فوز كاسح على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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سترلينج رحيم سترلينج دوري ابطال اوروبا

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