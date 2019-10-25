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مؤلفات كلاسيكية عالمية باسلوب ماتيوس الفرنسية فى اوبرا القاهرة والاسكندرية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:56 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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تتواصل احتفالات الثقافة بعام مصر - فرنسا التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتستمر طوال 2019 حيث اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة فى يناير الماضى برنامجاً من الانشطة التبادلية فى مختلف مجالات الفنون والاداب تبرز ملامح من الحضارة الفكرية فى المجتمعين المصرى والفرنسى .

وفى اطار الفعاليات تستقبل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين بالقاهرة والاسكندرية لفرقة ماتيوس الموسيقية بقيادة المايسترو جون كريستوف سبينوزى وذلك فى الثامنة مساء الاحد 27 اكتوبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 29 اكتوبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الكلاسيكية والمعاصرة الى جانب عدد من اعمال التراث الموسيقى المصرى والعربى منها مقتطفات من تتويج بوبيه - صلاة الغروب – رثاء الحورية لـ كلاوديو مونتفري ، مختارات من نيسي دومنيوس لـ انطونيو فيفالدي ، اغنية تقليدية قبرصية ، اسكاليه لـ حمزة علاء الدين ، شد الحزام لـ سيد درويش ، لونجا لـ رياض السنباطي ، كركديا لـ محمد ابو ذكري وموشح لما بدا يتثني . 

اما فرقة ماتيوس الموسيقية تاسست الفرقة عام 1991 علي يد جون كريستوف سبينوزي وتعد احد اشهر الفرق الموسيقية لتميز مسيرتها الفنية حيث يضم ريبرتوارها اعمال تعود الي القرن السابع عشر حتي القرن التاسع عشر ، كما شاركت في تقديم الكثير من الاوبرات الكلاسيكية العالمية باعرق المسارح منها اوبرا باريس ، مسرح الشانزليزيه ، مسرح فيينا ، وتعاونت مع اشهر السوليست ومغنيو الاوبرا وقامت بعدة جولات عالمية ناجحة واختيرت كضيف شرف لهذا العام في الكثير من المهرجانات الدولية المتخصصة . 

والمايسترو جون كريستوف سبينوزي تميزت مسيرته الفنية التى بدأت منذ عشرين عاما بالابداع و الجمال الموسيقي مما اتاح له التعاون مع كبار الفنانين ، لقيت تسجيلاته مع فرقته ماتيوس الموسيقية بمصاحبة اوركسترا مونتريال الفلهارموني نجاحا باهرا واشاد بها الجمهور والنقاد كما نال تقديراً كبيرا على العروض التى اقيمت بمختلف دول العالم .
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الكلمات المفتاحية

ماتيوس الفرنسية فى اوبرا القاهرة والاسكندرية ماتيوس الفرنسية مؤلفات كلاسيكية

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