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خبر سار في الأهلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:50 م
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مران الاهلي
مران الاهلي
علي نبوي
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قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أن حسام عاشور قائد الفريق تعافى من الإصابة بكدمة في ركبته.

وأضاف أن اللاعب شارك في تدريبات الكرة أمس بعد تعافيه تماما من الإصابة عقب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أيام لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا، ويستأنف المران بعد غدٍ الأحد وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وتتوقف بطولة الدوري المصري لمدة شهر بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.
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