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خلال آخر 24 ساعة.. ضبط 110 مخالفة رادار بالجيزة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:49 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.


وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط ( 110 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 24 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (20 )  الصلاحية الفنية للسيارة، نـمــوذج 125، ( 56 ) دخان كثيف، ( 33 )  عدم استخدام حزام الأمان، ( 33 ) زجاج فاميه، حجز توك توك، ( 21 ) التصالح الفوري، ( 14 ) ملصقات ومتعلقات، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، دراجة بدون لوحات معدنية، (5) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 316 مخالفة مرورية.


وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 16 حملة مطالع ونازل مواقف عشوائية، 19 الصلاحيه الفنية، 23 عدم استخدام حزام الأمان، 48 التصالح الفوري، 16 ملصقات ومتعلقات، 22 زجاج فامية، 179  تجاوز السرعه رادار، وبلغ الإجمالي 417 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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