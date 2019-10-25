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انهيار شرفة عقار وتهشم سيارة بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:49 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تسببت شدة الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ التي تشهدها محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، في سقوط شرفة عقار بشارع عمر متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان شرقي محافظة الإسكندرية.

وقد تسببت واقعة سقوط شرفة العقار إلى تهشم سيارة تصادف وجودها بأسفل المنزل، وسط حالة من الحذر بين أهالي المنطقة من شدة الأمطار، وتواجدهم في منازلهم خشيتا من التعرض لمخاطر الطقس السيئ.

وتضررت عدد من مناطق الإسكندرية من الأمطار الغزيرة، والتي ادت إلى غرق العديد من الشوارع وتسلل المياه إلى داخل المحلات ومنازل المواطنين بالأدوار السفلية، وسط إستغاثات بسرعة تحرك الأجهزة التنفيذية لإنقاذهم.

وكان قد قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة (الفترتين)، غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والموجة العنيفة التي شهدتها المدينة، والمتوقع استمرارها حتى السبت.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.
انهيار شرفة عقار وتهشم سيارة بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)
انهيار شرفة عقار وتهشم سيارة بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)
انهيار شرفة عقار وتهشم سيارة بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)
انهيار شرفة عقار وتهشم سيارة بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)
انهيار شرفة عقار وتهشم سيارة بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)
انهيار شرفة عقار وتهشم سيارة بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)
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الكلمات المفتاحية

الأمطار الإسكندرية أخبار مصر

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