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مركز الإبداع بجامعة عين شمس يشارك في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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شاركت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني، وبإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك من خلال مركز الإبداع والابتكار، في فاعليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنظيم من أكاديمية البحث العلمي.

الجامعة شاركت من خلال أعمال متميزة لأبناء الجامعة من طلاب كليات متعددة على رأسها كلية الهندسة وكلية الزراعة.

وأشار الدكتور ماجد غنيمة، مدير المركز، إلي دعم الجامعة المستمر للطلاب المبدعين كما اشاد بأداء الطلاب وحرصهم علي تقديم كل ما هو جديد ومبتكر.
 
كما صرحت الدكتورة وئام محمود نائب مدير المركز ان دعم الجامعة للابتكار وريادة الاعمال هو احد اهم الخطوات للتحول نحو فكر الجيل الرابع من الجامعات.

وتشارك الجامعة بعدد من الابتكارات التي اثبتت نجاحها على الصعيد الوطني والدولي وتشارك كلية الهندسة بمشروعات تجمع المركبات الكهربائية (على الاطلاق)، برج جامعة عين شمس، توربين الرياح، مركبة تعمل تحت الماء تحت الماء، بينما تشارك كلية الزراعة باجهزة تشخيص النبات الذكي، التحكم في قيمة الغاز، مركبات الفعالية المتكاملة ل البكتيرية والطحالب، حصاد الروبوت.
 
كما يشارك بيت التصميم - مركز asu للابتكار بعدة مشروعات منها مركز بيانات الترددات اللاسلكية للطاقة والماء والغاز، نظام قياس وتتبع اداء العملية الصناعية، نظام السيطرة المائية، نظام الادارة المتكاملة للمنازل الخضراء، الوصول، انا الهوية ونظام الدفع الالكتروني، ثلاجة طبية متقدمة، نظام ادارة ضوء الشارع، مختبر العلاج الحراري المتقدم للمختبر الطبي، عداد حجم حركة المرور المصنف للطرق السريعة وتتبع المركبات الذكية.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يعتبر بمثابة سوق سنوى للابتكارات يستعرض فيه المبتكرين والمخترعين ومراكز نقل التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وطلاب الجامعات والتعليم قبل الجامعي وجمعيات رعاية المبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة ابتكاراتهم على زوار المعرض من العلماء والباحثين ورجال الأعمال والصناعة والاستثمار والإعلام وجهات تمويل البحث العلمى والابتكار والتمويل المخاطر والحضانات التكنولوجية وواحات العلوم والطلاب والجمهور من العامة، وذلك بهدف نشر ثقافة الابتكار والمساهمة فى خلق بيئة محفزة للابتكار والمساعدة في تسويق الابتكارات، كما يمثل المعرض منصة للتواصل بين كل أطراف منظومة دعم الابتكار على المستوين المحلي والدولي والتواصل والتعارف والتأسيس لشراكات ناشئة، كما يساعد المعرض على توثيق صلة المبتكرين بالمحيط العربي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.
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