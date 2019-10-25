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الأهلي: لا وديات قبل المعسكر الخارجي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:47 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفريق لن يخوض أية مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل؛ لخوض معسكر إعداد مصغر؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية في الموعد السابق ذكره.

وأوضح عبد الحفيظ أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.

وتتوقف بطولة الدوري الممتاز لمدة شهر بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.
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