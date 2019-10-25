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نكشف عن موعد افتتاح قصر البارون للزيارة وعرضه المتحفي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:46 م
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الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية
حسام زيدان
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كشف الدكتور خالد العناني وزير الأثار عن موعد افتتاح قصر البارون إمبان والذي تجري حاليًا عمليات ترميمه وإعادة تأهيله وتهيئته للزيارة.

وقال العناني إن الموعد المقرر لافتتاح قصر البارون هو شهر نوفمبر القادم، وسيتم تحويل القصر إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، وذلك خلال محاضرة ألقاها وزير الأثار بجامعة واسيدا اليابانية على هامش تواجده هناك لحضور حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد نيابة عن رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت في بيان سابق لها أن أعمال ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة على وشك الانتهاء، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري 2019، ولكن لم تحدد موعد معين لذلك وهو ما كشفه وزير الأثار بمحاضرته في اليابان صباح اليوم.

وأعمال الترميم تجري علي قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما  تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به، والتي تم نقل أقدم عربة ترام إليها مي تكون ضمن العرض المتحفي للقصر، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنية مصري.

 والقصر مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وقد تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.
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