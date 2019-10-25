محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي خلال أيام

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد محمود لاعب الفريق سوف يغادر إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي.



وأضاف أن اللاعب يمتلك تأشيرة ألمانيا وتشهد الساعات المقبلة التنسيق مع الجانب الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء الجراحة للاعب بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



يذكر أن محمد محمود لاعب الفريق غادر مران الفريق أمس الأول متأثرا بإصابته، حيث أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف الأهلي لمدة 9 أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.