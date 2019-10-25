Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي خلال أيام

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:45 م
Advertisements
محمد محمود
محمد محمود
علي نبوي
Advertisements
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد محمود لاعب الفريق سوف يغادر إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وأضاف أن اللاعب يمتلك تأشيرة ألمانيا وتشهد الساعات المقبلة التنسيق مع الجانب الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء الجراحة للاعب بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن محمد محمود لاعب الفريق غادر مران الفريق أمس الأول متأثرا بإصابته، حيث أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف الأهلي لمدة 9 أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات هامة لـ"التعليم" بشأن مسابقة المعلمين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 15 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 5 ساعات

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 4 ساعات

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 12 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

12:04 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

09:12 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status