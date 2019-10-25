حبس عصابة سرقة الشقق بالبساتين



أمرت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الإجرامي للمتهمين.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وباعداد الاكمنه الازمة وتقنين الاجراءات تم تم ضبطهما والقبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.