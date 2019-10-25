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"الأرصاد" تطمئن المواطنين: أمامنا 48 ساعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:41 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد أمر طبيعي، حيث أننا مازالنا في فصل الخريف، وهو فصل عدم الاستقرار في الحالة الجوية، موضحًا أنه متبقي 48 ساعة وتنتهي تلك الموجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل السمالية، والقاهرة، والدلتا ستكون متوسطة الشدة، منوها بأن درجات الحرارة ستعود لطبيعتها في هذا الوقت من العام اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وستنحصر فرص سقوط الأمطار.

وأضاف أن غزارة الأمطار تتفاوت من مكان لأخر حسب كثافة السحب، ولكن على وجه العموم ستكون الأمطار غزيرة ورعدية، منوها بأن العالم كله يشهد تغيرات جوية في المناخ، ولهذا بدأنا نرى موجات من التغيرات الجوية العنيفة، موضحا أن مد فترة التحذير من الطقس ليس لإثارة خوف المواطنين، ولكن لتوضيح الوضع.
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الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأمطار الأرصاد أخبار مصر

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