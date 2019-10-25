"الأرصاد" تطمئن المواطنين: أمامنا 48 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد أمر طبيعي، حيث أننا مازالنا في فصل الخريف، وهو فصل عدم الاستقرار في الحالة الجوية، موضحًا أنه متبقي 48 ساعة وتنتهي تلك الموجة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل السمالية، والقاهرة، والدلتا ستكون متوسطة الشدة، منوها بأن درجات الحرارة ستعود لطبيعتها في هذا الوقت من العام اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وستنحصر فرص سقوط الأمطار.



