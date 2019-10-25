مكافآت نهاية الخدمة والترقيات على قائمة أعمال حسين زين

وضع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خطة لحل كل المشكلات الإدارية وبدأ بالتسويات، وطلب من المتضررين سرعة تقديم الأوراق الخاصة لفرز كل طلبات التسوية لتطبيقها خلال الأسابيع المقبلة.



