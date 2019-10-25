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مكافآت نهاية الخدمة والترقيات على قائمة أعمال حسين زين
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:38 م
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العدد الورقي - مريم سميح
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وضع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خطة لحل كل المشكلات الإدارية وبدأ بالتسويات، وطلب من المتضررين سرعة تقديم الأوراق الخاصة لفرز كل طلبات التسوية لتطبيقها خلال الأسابيع المقبلة.
أما الأمر الثانى الذى وضعه زين فى الاعتبار هو طلبات الترقيات التى تم تقديمها بكثرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالفعل تنتظر الهيئة الرد من الجهاز المركزى على الخطاب المقدم منها، فيما يخص درجة «كبير ومدير عام»، كما أرسلت الهيئة خطابا يتساءل عن تبعية الهيئة لقانون الخدمة المدنية من عدمه، وينتظر القائمون على الهيئة الرد على هذه الخطابات لتطبيق الترقيات، خاصةً لمن اقتربوا من بلوغ السن القانونية للمعاش. أما بالنسبة للمشكلات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات للموظفين الذين بلغوا السن القانونية منذ ما يقرب من عامين ولم يتسلموا حقوقهم حتى هذه اللحظة، أكد مصدر من داخل القطاع الاقتصادى بالهيئة، أن «زين» حريص على عقد اجتماعات متكررة مع أمل الجندى رئيس القطاع، لحل هذه المشكلة، وأضاف المصدر أن «زين» و«الجندى» يعملان على صرفها تباعاً، كما يحاولان وضع شروط استثنائية لبعض الموظفين الذين يعانون من ظروف خاصة، ولأهل بعض الموظفين فى حالة الوفاة، وتم فرز جميع أوراق موظفى المعاشات حتى شهر إبريل 2018، التى تم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما استقبل القطاع الاقتصادى أوراق أشهر «مايو ويونيو ويوليو وأغسطس»، لعام 2018 بناءً على طلب صندوق الزمالة حتى يتم صرفهم تباعاً خلال الشهور المقبلة.
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