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قبل بيعها لطلاب المدارس.. إحباط ترويج 4 أطنان جبن رومي فاسدة بأكتوبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:39 م
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المضبوطات
المضبوطات
إيمان عبد العاطي
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أحبط رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، ترويج 4 أطنان جبن رومي، غير صالحة للاستهلاك البشري، بعد ضبطهم داخل مصنع منتجات ألبان غير مرخص بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت وردت معلومات أكدتها التحريات للعميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام صاحب مصنع منتجات ألبان غير مرخص بدائرة قسم شرطة ثان اكتوبر، بتصنيع منتجات ألبان من خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بعد الإستعانة بالمصادر السرية، تم إعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين وبمداهمة المصنع المشار إليه، تمكنت القوات من ضبط المدير المسئول عن المصنع، وبالتفتيش عثر على (3،465) طن "جبن رومى" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية لإستخدامه خامات مجهولة المصدر في عمليات التصنيع طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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