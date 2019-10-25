حالة الطقس اليوم.. رفع درجة الاستعداد بـ"صحة" القليوبية



بيان الأرصاد عن طقس الجمعة



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.



وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة، كما تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.





رفعت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وهيئة الاسعاف استعدادا لمواجهة أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.ومن جانبه قرر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، منع إجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل خلال الفترة المتوقعة من سوء الأحوال الجوية.وقال الدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجي، إن خطة المديرية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطواريء مع زيادة عدد الاستشاريين والاخصائيين خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة،وزيادة عدد أسرة الطواريء عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية مع وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.وضرورة توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية مع تواجد صيدلي على مدار الساعة وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة وبكميات مناسبة كذا توافر اسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية.وأضاف الدكتور محمد جمال مدير إدارة الطواريء بالقليوبية، أن غرفة الطواريء بالمديرية تعمل على مدار اليوم والليلة مع متابعة تواجد النوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وجاهزية تلقي البلاغات عن أي حالة طارئة مع سرعة اتخاذ اللازم.وأوضح جاهزية كافة أجهزة الطواريء والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة أنه تم تجهيز غرف الانتشار السريع للطلب عند الاحتياج لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة.وكان قد أصدر مجلس الوزراء، أمس الخميس، بيانًا قال فيه، إنه في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة لأرصاد الجوية، يناشد مجلس الوزراء المواطنين، بالتزام المنازل غدًا الجُمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصًا على سلامتهم، ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها غدًا الجمعة، حيثُ من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.ودعا مجلس الوزراء إلى التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.وكلف مجلس الوزراء المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارىء.وطالب مجلس الوزراء المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.