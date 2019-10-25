خط ساخن لتلقي شكاوى غرق شوارع الإسكندرية من المواطنين

خصصت محافظة الإسكندرية، رقما للإبلاغ عن تراكم مياه الأمطار في الشوارع أو غرق بعض المناطق، مع استمرار موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة في المدينة الساحلية.



وطالبت المحافظة المواطنين بالإبلاغ الفوري على أي تراكم المياه أو غرق أو غلق شنيشة لا تعمل وذلك للتوجه الفوري.



وكانت أعلنت محافظة الإسكندرية، عن رفع حالة الطوارئ القصوي، فيما دفعت شركة الصرف الصحي ل74 سيارة الشفط المياه خاصة مع شدتها وعدم توقفها ونزولها بكميات كبيرة.



هذا وقد قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة (الفترتين)، غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والموجة العنيفة التي شهدتها المدينة، والمتوقع استمرارها حتى السبت.



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.



