ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 1 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مباراة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري طال أفريقيا

سجل الزمالك هدف المباراة الوحيد لصالحه عن طريق مهاجمه الصاعد بقوة مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية متقنة من الجانب الأيمن تمكن من استغلالها بنجاح بقدمه في كرة مشتركة مع مدافع الفريق السنغالي لتسكن شباك الضيوف بنجاح، ليتحول بعدها الضيوف إلى الجانب الهجومي، حيث شن الفريق السنغالي العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى القلعة البيضاء، ولكن تألق الحارس محمد عواد جعله يحافظه على نظافة شباكه دون تلقي أي أهداف.



وزاد الفريق السنغالي من ضغطه على مرمى الزمالك في بداية الشوط الثاني سعيًا لتعديل النتيجة، إلا أن براعة عواد وقفة أمامهم بالمرصاد من جديد، حتى خرج في نهاية المباراة مصابًا بعد اصطدامه القوي مع مدافع الفريق محمود علاء، ليحل محمد صبحي بدلًا منه، قبل أن يلحق به مصطفى محمد بإصابة جديدة، وكان الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز قد سبقهم بالخروج من أرضية الملعب مصابًا.



وبتلك النتيجة ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقعده في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وسط كبار القارة السمراء، حيث يقع في المجموعة الأولى التي تضم مازيمبي الكونجولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.



تشكيل الزمالك ضد جينيراسيون



في حراسة المرمى: محمد عواد



خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.



خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد احمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.



خط الهجوم: مصطفى محمد.



ترتيب الزمالك في بطولة الدوري المصري

يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.