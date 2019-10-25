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عاجل.. حقيقية بيع محمية نبق بجنوب سيناء لمستثمر أجنبي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
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محمية نبق
محمية نبق
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء  حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء، لصالح مستثمر أجنبى.

المركز تواصلمع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبى، مُوضحةً أن جميع أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال طبقاً للقانون.
 
 وأضافت الوزارة، أن محمية نبق هى عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة فى المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بمساحة 600 كيلومتر مربع، منها حوالى 440 كم مربع فى اليابس، بالإضافة إلى 130 كم مربع فى النطاق المائى، وتحتوى على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا، لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية فى عام 1992م، وفى أواخر عام 2010م، تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح.
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