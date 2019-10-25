عاجل.. حقيقية بيع محمية نبق بجنوب سيناء لمستثمر أجنبي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء، لصالح مستثمر أجنبى.





المركز تواصلمع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبى، مُوضحةً أن جميع أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال طبقاً للقانون.