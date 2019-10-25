شاهد.. غرق شارع أبو قير في الإسكندرية بسبب الأمطار

أدت غزارة مياه الأمطار التي تشهدها محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى غرق شارع أبوقير شرقي المحافظة، وسط حالة من الحذر التام بين المواطنين.





وقد أدى انسداد الطوابق في الشارع الهام بالإسكندرية، إلى ارتفاع منسوب المياه به وعدم تصريفها، مما أدى إلى غرق بعض المحلات ومداخل المنازل في الشارع، وإعاقة كبرى في حركة مرور السيارات.





وقد حاول بعض الأهالي التغلب على الأزمة من خلال الجهود الذاتية وامكانياتهم البسيطة، ألا أن محاولتهم بائت بالفشل، وسط حالة من الغضب الكبير لعدم تحرك تنفيذيو المحافظة لتصريف المياه.





وكانت أعلنت محافظة الإسكندرية، عن رفع حالة الطوارئ القصوي، فيما دفعت شركة الصرف الصحي ل74 سيارة الشفط المياه خاصة مع شدتها وعدم توقفها ونزولها بكميات كبيرة.





وقد قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة (الفترتين)، غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والموجة العنيفة التي شهدتها المدينة، والمتوقع استمرارها حتى السبت.





وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.





كانت أعلنت محافظة الإسكندرية عن تطهير نحو 120 ألف مطبق، و31 ألف و144 شنيشة، تطهير مصبات المياه على البحر وعددها 66 مصب على البحر مباشرة كلها لسحب مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع، رفع كفاءة وصيانة محطات الرفع والبالغ عددها 178 محطة رفع على مستوى الاسكندرية، صيانة كافة الوحدات الكهروميكانيكية بمحطات الرفع والمعالجة.



