الأرصاد تجدد تحذيرها: ابتعدوا عن اللوحات المعدنية وأعمدة الكهرباء اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا جديدًا لتؤكد فيه على استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى يوم السبت المقبل، حيث ستشهد البلاد على بعض المناطق كالسواحل الشمالية، ومدن القناة، وبعض مناطق الدلتا، والقاهرة أمطار رعدية.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن شمال ووسط سيناء سيشهدان سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول، وهو ما حدث على مدار اليومين السابقين، وأسفر عن وفاة حالتين.



