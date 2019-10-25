Advertisements
Advertisements
Advertisements

سائق "توك توك" يتعدى على طالب بسلاح أبيض للخلاف على أولوية المرور بكفر شكر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
Advertisements
سكين
سكين
محمد نبيل
Advertisements
أصيب طالب بجرح طعني بالصدر علي يد سائق توك توك بسلاح ابيض اثر مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف علي أولوية المرور بكفر شكر.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو محمود س م 20 طالب سنة ومقيم البر الشرقي – بندر كفر شكر – دائرة المركز مصاب ( جرح طعني بالصدر من الجهة الأيسر ) وحجزة لتلقى العلاج اللازم.

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم المدعو عمرو ا ش 16 سنة سائق توك توك بالتعدي عليه بسلاح أبيض وأحداث إصابته. 

وبالفحص تبين أنه حال إستقلال المصاب مركبة توك توك حدثت مشادة كلامية بينه والمتهم حال قيادته مركبة توك توك بسبب أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض " مطواه " محدثا اصابته ولاذا بالفرار.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم،وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين،وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن " مطواه " وتم التحفظ عليه.

وتم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7394 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعلي جانب اخر ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بمساعدة الأهالي علي نصاب هارب من عدة أحكام قضائية لقيامه بالإستيلاء علي 10 ملايين جنيه من عدد من الاشخاص والنصب عليهم

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتحفظ علي المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن القضايا المتهم فيها لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية،اخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة عن بلاغ إسلام م ع بقيامه بمساعدة الأهالي من التحفظ علي المدعو عصام ع ا وشهرته " عصام غالي " ومقيم بناحية شارع 15 مايو دائرة القسم المطلوب التنفيذ عليه في عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده بشأن قيامه بالنصب علي عدد من الأشخاص بالتحصل منهم علي مبالغ مالية تقدر بحوالي 10 مليون جنيه نظير بيع قطع من الأراضي بدائرة القسم وإكتشافهم ملكيتها لآخرين.
وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وبالكشف عن المتهم المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد من الاحكام القضائية. 

وبمواجهة المتهم بالأحكام القضائية المذكورة المطلوب التنفيذ عليه فيها أقر بصحتها وقرر برغبته في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
 
وجرى التنسيق والاداره العامه لقطاع الامن الوطنى وفرع الأمن العام بالقليوبيه وجاري إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المتهم.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 10 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 16 ساعة

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ ساعتين

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريحات هامة لـ"التعليم" بشأن مسابقة المعلمين

منذ ساعة و نصف
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

08:42 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status