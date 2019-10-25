سائق "توك توك" يتعدى على طالب بسلاح أبيض للخلاف على أولوية المرور بكفر شكر



وبالفحص تبين أنه حال إستقلال المصاب مركبة توك توك حدثت مشادة كلامية بينه والمتهم حال قيادته مركبة توك توك بسبب أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض " مطواه " محدثا اصابته ولاذا بالفرار.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم،وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين،وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن " مطواه " وتم التحفظ عليه.





وتم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7394 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.



وعلي جانب اخر ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بمساعدة الأهالي علي نصاب هارب من عدة أحكام قضائية لقيامه بالإستيلاء علي 10 ملايين جنيه من عدد من الاشخاص والنصب عليهم





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتحفظ علي المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن القضايا المتهم فيها لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



وتلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية،اخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة عن بلاغ إسلام م ع بقيامه بمساعدة الأهالي من التحفظ علي المدعو عصام ع ا وشهرته " عصام غالي " ومقيم بناحية شارع 15 مايو دائرة القسم المطلوب التنفيذ عليه في عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده بشأن قيامه بالنصب علي عدد من الأشخاص بالتحصل منهم علي مبالغ مالية تقدر بحوالي 10 مليون جنيه نظير بيع قطع من الأراضي بدائرة القسم وإكتشافهم ملكيتها لآخرين.

وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وبالكشف عن المتهم المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد من الاحكام القضائية.



وبمواجهة المتهم بالأحكام القضائية المذكورة المطلوب التنفيذ عليه فيها أقر بصحتها وقرر برغبته في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.



وجرى التنسيق والاداره العامه لقطاع الامن الوطنى وفرع الأمن العام بالقليوبيه وجاري إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المتهم.



وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم المدعو عمرو ا ش 16 سنة سائق توك توك بالتعدي عليه بسلاح أبيض وأحداث إصابته.