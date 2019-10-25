استمرار هطول أمطار غزيرة على شوارع الإسكندرية (صور)



ورفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حالة الطوارئ القصوي، فيما دفعت شركة الصرف الصحي ل74 سيارة الشفط المياه خاصة مع شدتها وعدم توقفها ونزولها بكميات كبيرة.



هذا وقد قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة (الفترتين)، غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والموجة العنيفة التي شهدتها المدينة، والمتوقع استمرارها حتى السبت.



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.



كانت أعلنت محافظة الإسكندرية عن تطهير نحو 120 ألف مطبق، و31 ألف و144 شنيشة، تطهير مصبات المياه على البحر وعددها 66 مصب على البحر مباشرة كلها لسحب مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع، رفع كفاءة وصيانة محطات الرفع والبالغ عددها 178 محطة رفع على مستوى الاسكندرية، صيانة كافة الوحدات الكهروميكانيكية بمحطات الرفع والمعالجة.



كما انتشرت مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق، والتنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع القمامة، بتكثيف أعمال رفع القمامة لعدم تراكمها ومنع الصرف بالشنايش، تفعيل تطبيق رقم 125 على الهاتف المحمول والمسئول عن تسجيل شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال هاتف المحمول، إعداد فرقة للتدخل السريع وهى فرقة موازية لفريق غطاسى الصرف الصحى وتقوم بالتدخل السريع فى أوقات النوات، بالاضافة الى متابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة والتي من بينها مشروع تطهير منطقة "أم زغيو".

تشهد محافظة الإسكندرية، منذ ليل أمس الجمعة، هطول أمطار غزيرة على كافة مناطقها، وسط حالة من الحذر بين أهالي المحافظة.