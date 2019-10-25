وكيل صحة البحر الأحمر: طوارئ في جميع مستشفيات المحافظة تحسبا لسقوط أمطار

أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية في مدن المحافظة، وذلك تزامنا مع سقوط أمطار في بعض محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية الصحة تتابع بشكل مستمر أداء العمل في جميع المنشات الطبية بالمحافظة بدأ من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.





وقال "مرعي" لـ " الفجر"، إنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات ومخازن الأدوية بالإدارات ومخزن الطوارئ بالمديرية، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة الي جاهزة كافة أجهزة الاستقبال والطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، بجميع مستشفيات المحافظة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وزيادة أعداد أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة من الأشعة وبنك الدم والعامل، كما تم تشكيل فريق انتشار سريع أساسي واحتياطي، في التخصصات المختلفة لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها فور حدوثها، تزامنا مع سقوط الأمطار في معظم محافظات الجمهورية.





وكان مجلس الوزراء أصدر، أمس الخميس، بيانًا قال فيه، إنه في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يناشد مجلس الوزراء المواطنين، بالتزام المنازل غدًا الجُمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصًا على سلامتهم، ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.





ومن جانبه صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها غدًا الجمعة، حيثُ من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.





وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.





وانطلاقًا من الحرص على سلامة المواطنين، فقد دعا مجلس الوزراء إلى التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.





وطالب مجلس الوزراء المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.





كما كلف مجلس الوزراء المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارىء.





بيان عاجل من "الأرصاد" عن حالة طقس اليوم الجمعة





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.





وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.



