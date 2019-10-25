هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر

هيئة الأرصاد الجوية توجه تحذير من حالة الطقس اليوم الجمعة الجمعة 25 أكتوبر 2019





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء لتمتد إلى شمال الصعيد وإلى الجنوب على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.





هيئة الأرصاد الجوية تعلن اضطراب الملاحة البحرية بسبب طقس اليوم





وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد في النهار، وطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





هيئة الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة اليوم





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في مصر.





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 20 24 شبين الكوم 16 24 طنطا 19 24 دمنهور 18 23 الإسكندرية 18 23 بلطيم 19 23 مطروح 19 25 السلوم 19 25 سيوة 19 26 بورسعيد 19 24 دمياط 19 24 الزقازيق 20 25 الإسماعيلية 20 24 السويس 20 26 العريش 18 26 رفح 18 26 رأس سدر 20 27 نخل 11 25 نويبع 20 26 طابا 21 26 كاترين 9 23 الطور 17 27 شرم الشيخ 22 32 الغردقة 25 30 مرسى علم 21 32 الفيوم 19 27 بني سويف 18 27 المنيا 18 28 أسيوط 17 27 سوهاج 20 28 قنا 20 28 الأقصر 18 30 أسوان 19 30 أبو سمبل 20 32 الوادي الجديد 22 31 شلاتين 20 31 أبو رماد 21 30 حلايب 21 28 رأس حدربة 21 28