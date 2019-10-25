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هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
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أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
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هيئة الأرصاد الجوية توجه تحذير من حالة الطقس اليوم الجمعة الجمعة 25 أكتوبر 2019

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء لتمتد إلى شمال الصعيد وإلى الجنوب على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن اضطراب الملاحة البحرية بسبب طقس اليوم

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد في النهار، وطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في مصر.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2024
شبين الكوم1624
طنطا1924
دمنهور1823
الإسكندرية1823
بلطيم1923
مطروح1925
السلوم1925
سيوة1926
بورسعيد1924
دمياط1924
الزقازيق2025
الإسماعيلية2024
السويس2026
العريش1826
رفح1826
رأس سدر2027
نخل1125
نويبع2026
طابا2126
كاترين923
الطور1727
شرم الشيخ2232
الغردقة2530
مرسى علم2132
الفيوم1927
بني سويف1827
المنيا1828
أسيوط1727
سوهاج2028
قنا2028
الأقصر1830
أسوان1930
أبو سمبل2032
الوادي الجديد2231
شلاتين2031
أبو رماد2130
حلايب2128
رأس حدربة2128

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر
هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر
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