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اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019 .. والجملي يسجل 100 جنيهًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
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اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار اللحوم اليوم 

سجلت اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019 حالة من الاستقرار، بعد أن تراجعت فى النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، وتستقر الأسعار خلال الفترة الحالية مع تغير الأحوال الجوية وحالة الطقس السئ التي أثرت على الأسواق وأدت لتراجع الطلب فى ظل استمرار الامطار والسيول في بعض المحافظات .

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة
استقرت اسعار اللحوم ليسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، وسجل سعر كلو اللحم الكندوز ما بين 85 إلى 95 جنيها لأسعار اللحوم الكندوز والضأن، وعلى مستوى محافظات الجمهورية تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز 100 و120 جنيهًا، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، بينما سجل سعر كيلو البفتيك 140 و150، فيما تراوحت أسعار اللحوم في محافظات الوجه القبلي ما بين 75 و90 جنيهًا للكيلو. 

اسعار اللحوم المجمدة والمستوردة 
شهدت اسعار اللحوم المجمدة والمستوردة حالة من الاستقرار بنوعيها السودانى والبرازيلي في منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية، هذا وحافظت سعر كيلو اللحم الكندوز على استقراره في بعض المدن والمحافظات باستثناء القاهرة والجيزة ومنها مدينة مرسى مطروح وذلك عند مستوى 70 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلا من 130 جنيها.

اسباب تراجع أسعار اللحوم خلال شهر أكتوبر

كشفت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن أن الأسعار تختلف في المحافظات عن القاهرة الكبرى لزيادة تكلفة النقل، فضلا عن أن أغلب الجزارين يذبحون خارج المجازر، وأمام محالهمـ ويتراوح سعر كيلو اللحم البقري بالقاهرة الكبرى بين 100 و140 جنيها، وبين 70 و100 جنيه بالمحافظات.

وأرجعت  تراجع أسعار اللحوم في المحافظات خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت في بعضها إلى حوالي 70 جنيهًا، إلى قرار وزارة الصحة الذي ألزم مصانع الأجبان بشراء الألبان من المزارع المرخصة، مما جعل كثير من المربيين الصغار لا يستطيعون بيع إنتاج مواشيهم من اللبن.

 اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019


 كيلو

السعر

لحم الكندوز

75 – 100 جنيه

لحم البتلو

100- 120 جنيه

لحم الضأن

120- 135 جنيه

لحم الجاموس

130 – 160 جنيه

لحم الجملي

100 – 120 جنيه

اللحم المستورد البرازيلي

75 – 85 جنيه

اللحم المستورد السوداني

75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد

60 – 80 جنيه

 









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