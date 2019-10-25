Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
Advertisements
تنتظر جماهير كرة القدم اليوم الجمعة 25 أكتوبر إنطلاق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباريات اليوم بالدوري الإسباني

وستلعب اليوم مباراة واحده ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطل بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين نادي فياريال ونادي ليجانيس.

بينما ستلعب غدا السبت 26 أكتوبر ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز فيما ستلعب باقي مباريات الجولة يوم الأحد 27 أكتوبر.

ولن تشهد هذه الجولة تواجد نادي ريال مدريد أو نادي برشلونة نظرا لتأجيل موعد مباراة الكلاسيكو.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بينما يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي ليجانيس يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.

ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة
ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة كالآتي:
1- برشلونة: 19 نقطة.
2- ريال مدريد: 18 نقطة.
3- غرناطه: 17 نقطة.
4- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة.
5- ريال سوسييداد: 13 نقطة.
6- خيتافي: 13 نقطة
7- فالنسيا: 13 نقطة.
8- إشبيلية: 13 نقطة.
9- أتلتيك بلباو: 12 نقطة.
10- فياريال: 11 نقطة.
11- ليفانتي: 11 نقطة
12- أوساسونا: 11 نقطة.
13- بلد الوليد: 10 نقاط.
14- مايوركا: 10 نقاط.
15- إيبار: 9 نقاط.
16- سيلتا فيجو: 9 نقاط.
17- ريال بيتيس: 9 نقاط.
18- ألافيس: 8 نقاط.
19- إسبانيول: 5 نقاط.
20- ليجانيس: نقطتين.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ ساعة و 18 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ أقل من ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ نصف ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 15 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 9 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

07:16 م

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

08:42 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

09:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status