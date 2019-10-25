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تويتر تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من 2019.. عدد المستخدمين يصل لـ 145 مليون

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
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تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة تويتر عن نتائجها المالية للربع الثالث، أظهرت نموًا كبيرًا في عائدات "تويتر" الإجمالية، لتبلغ 824 مليون دولار منها أرباح صافية 37 مليون دولار.

وبالمقارنة مع نفس الربع من العام السابق نجد هناك نمو 9% في العائدات ونمو 4% في الأرباح الصافية، وتشكّل الإعلانات 702 مليون دولار من إجمالي إيرادات تويتر والباقي يأتي من ترخيص استخدام البيانات.

وتأتي حوالي نصف الإيرادات من الولايات المتحدة فقط أي بحدود 465 مليون دولار بنمو سنوي 10%، بينما الإيرادات العالمية لتويتر كانت 358 مليون دولار بنمو 7%.

وازدات عدد المستخدمين النشطين من 139 مليون في الربع السابق إلى 145 مليون مستخدم، أي بزيادة 6 مليون مستخدم بمعدل مليونين شهرياً. وتملك تويتر 30 مليون مستخدم من الولايات المتحدة وحدها.

ومن المتوقع أن تبلغ عائدات الشركة خلال الربع الرابع ما بين 940 مليون دولار إلى1.01 مليار دولار ويبلغ الدخل التشغيلي ما بين 130-170 مليون دولار.

مازالت تويتر تعاني من نمو مستخدميها الضعيف ومع أنها تملك 145 مليون مستخدم نشط لكنه مازال أقل من منافسيها مثل سناب شات لديها 210 مليون و انستجرام لديها 500 مليون مستخدم نشط للقصص فقط.
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