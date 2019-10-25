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17 نوفمبر.. "أثار الفيوم" تعقد الدورة التدريبية التخصصية الأولى في علوم الترميم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
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الدكتور محمد عبد الهادي
الدكتور محمد عبد الهادي
ريهام على
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أعلن مركز بحوث وصيانة الأثار بكلية الأثار جامعة الفيوم، عقد الدورة التدريبية التخصصية الأولى في علوم ترميم وصيانة الأثار"أساسيات استخدام التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء في مجال ترميم الآثار" والتى أطلق عليها دورة المرحوم الدكتور محمد عبد الهادي، أستاذ ترميم وصيانة الأثار بكلية الأثار بجامعة القاهرة.

وتقام الدورة فى إطار انشطة مركز بحوث وصيانة الأثار للعام الاكاديمي 2019 2020. وذلك خلال المدة من 17 الى 19 نوفمبر القادم.

وتقام تحت رعاية الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الأثار ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث وصيانة الأثار واشراف الدكتور ناجح عمر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس ادارة المركز.

وصرح الدكتور شعبان الامير، مدير المركز ان الدورة يشارك فيها العاملين بوزارة الاثار وطلبة الدراسات العليا وطلاب كليات الاثار وترميم الاثار والمهتمين بمجال ترميم الاثار.

ويحاضر فيها نخبة من اساتذتنا واعلام الترميم فى مصر ونخبة من المتخصصيين فى استخدام الاشعة تحت الحمراء. بالجانب النظري والعملي التطبيقي وسوف يحصل المتدرب فى نهاية اجتيازه للدورة علي شهادة معتمدة من مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم.

وقد وافق مجلس ادارة المركز ومجلس كلية الاثار ان تكون رسوم الاشتراك لجميع الطلاب 50 جنيها وللخريجين والعاملين بوزارة الاثار 100 جنيها تشمل المحاضرات النظرية والتدريب العملي وشهادة الاجتياز وان اخر موعد لتلقي الاشتراك الاحد 10 نوفمبر.

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