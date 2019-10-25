قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة





أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بيان أمس الخميس، تعلن فيه عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق ( مركز ومدينة اوسيم ـ مركز ومدينة كرداسة ـ الجلاتمة ـ المناشي البلد ـ بهرمس ـ الحسانين ـ ذات الكوم ـ برقاش) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء الجمعة 25-10-2019 وحتى 6 صباح السبت 26-10-2019، نظرا لاعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه امبابة.





وأهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.