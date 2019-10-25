حالة الطقس اليوم بالبحر الأحمر.. شمس مشرقة وتكاثر للسحب بمدن الجنوب

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة إستقرارًا في حالة الطقس، من رغم سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية، وتشهد حركة المواني والمطارات بالبحر الأحمر، انتظام جميع معاملاتها.



ويسود حالة الطقس في مدن المحافظة، مشرق إلى معتدل مع ارتفاع معدل الرياح وتتكاثر السحب في مدن جنوب المحافظة.



وأعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة وجميع القطاعات، تحسبًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المعلنه.



وأهابت محافظة البحر الأحمر،اليوم المواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين بها والمسافرين بتوخي الحيطة والحذر، اليوم الاربعاء واتخاذ كافة التدابير اللازمة المصاحبة لسقوط الأمطار على بعض المناطق طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وأكدت المحافظة، أنه سيتم خلال الساعات المقبلة تحديث حالة الجوي والأمطار المحتملة حيث تضمن البيان نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جميع المحافظات خلال الثلاثة أيام المقبلة.



وأعلنت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، أنه من المحتمل سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن المحافظة ومنها "الغردقة- سفاجا - القصير" اعتبارًا اليوم.



وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، كما أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.



ووجهت إدارة مرور البحر الأحمر، بتمركز الخدمات المرورية على جميع الطرق السريعة وتكثيف من التواجد المرورى بجميع الطرق الخارجية والكمائن لتقديم النصائح لسائقي المركبات عند سقوط الأمطار.



ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور البحر الأحمر، أنه تم وضع خطة لتأمين سائقي المركبات، خلال التقلبات الجوية، وتضمنت الخطة الموضوعة تقديم نصائح لسائقي المركبات عند سقوط الأمطار، وأيضا تكثيف تواجد رجال المرور على الطرق الخارجية مع مراعاة وضع علامات إرشادية على جميع الطرق.



وكانت سقطت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على مناطق وسط حلايب وشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديدا بمناطق جنوب الشلاتبن وادلديت وحلايب أمس الخميس.



وتسببت الأمطار في تجمع كميات من المياه، في مناطق صحراوية متفرقة، مما انتاب الأهالي حالة من الفرحة وخاصة قاطني المناطق الصحراوية، والذي ما يتبع هطولها ظهور وانبات العشب، ومما يوفر مراعي لماشيتهم والتي تعد حرفة الرعي أهم الحرف هناك.







بيان عاجل من "الأرصاد" عن طقس الجمعة



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.



وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة، كما تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

