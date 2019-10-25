ريتيش ديشموخ يحتفل بفوز شقيقيه في الانتخابات



وفي تغريدة له، شاركه على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغر"تويتر"، مصحوبة بارتدائه بدلة كورتا بيضاء وهو يحدق باهتمام في المنطقة، هنأ الفنان ريتيش ديشموخ الأشقاء بوضع علامة اعجاب على إخوته وشكر أهل لاتور على "إيمانهم وثقتهم".



وفاز الأخوان أميت ديشموخ وضراج ديشموخ من لاتور "مدينة" ولاتور "ريفي" على التوالي، وجاءت رسالة ريتش بعد انتصارهما بعد انتهاء النتائج في 24 أكتوبر، كما شكر شعب لاتور لدعمهم.



ومن المثير للاهتمام، أن ديراج ديشموخ، الذي فاز من لاتور (ريفي)، حصل على 135006 صوتًا، كان ثاني أكبر عدد من الأصوات من الدائرة الانتخابية، كما أن هذه أول انتخابات للجمعية في دراج.



تمكن شقيق دراج الأكبر، أميت، من الحفاظ على مقعده في مدينة لاتور للمرة الثالثة على التوالي، حيث يواصل الأخوان ديراج وأميت الحفاظ على الإرث السياسي لأبيهما، فيلاسارو ديشموخ، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا مرتين بين عامي 1999 و2003 و2004-2008. ووافته المنية في عام 2012.



في الوقت الحالي، انتهى النجم الهندي ريتيش ديشموخ من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "Housefull 4" وهو يعد الحزء الرابع من سلسلة الأفلام التي تحمل نفس الاسم "Housefull"، وهو فيلم كوميدي من إخراج فرهاد سامجي، وإنتاج ساجد ناديوالا، وبطولة كريتي سانون، أكشاي كومار، بوجا هيغد، كريتي خرباندا، بوبي ديول، ريتيش ديشموخ وبومان إيراني، وسيتم عرض الفيلم في 25 أكتوبر 2019.



هنأ ممثل بوليوود ريتيش ديشموخ، شقيقيه على حسابه الشخصي بوسائل التواصل الاجتماعي احتفالًا بفوزهما بمقعدين مختلفين من لاتور، ماهاراشترا في الانتخابات البرلمانية التي انعقدت في السابق.